Десять человек за сутки пострадали в ДТП на тюменских дорогах

Шесть дорожно-транспортных происшествий произошло 20 декабря на дорогах региона, в них ранены 10 человек, сообщает пресс-служба ГИБДД ТО.

В Тюмени водители нарушали очередность проезда и сбивали пешеходов, на федеральных трассах выезжали на встречную полосу и съезжали с дороги в кюветы.

Массовое ДТП вечером спровоцировал 28-летний пьяный водитель на 22 километре трассы Тюмень-Омск, не выдержав безопасную дистанцию. На Toyota Highlander он въехал в Daewoo, которую затем отбросило в автоцистерну Volvo. Ранены два человека.