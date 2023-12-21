Десять человек за сутки пострадали в ДТП на тюменских дорогах

11:10 21 декабря 2023
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Шесть дорожно-транспортных происшествий произошло 20 декабря на дорогах региона, в них ранены 10 человек, сообщает пресс-служба ГИБДД ТО.

В Тюмени водители нарушали очередность проезда и сбивали пешеходов, на федеральных трассах выезжали на встречную полосу и съезжали с дороги в кюветы.

Массовое ДТП вечером спровоцировал 28-летний пьяный водитель на 22 километре трассы Тюмень-Омск, не выдержав безопасную дистанцию. На Toyota Highlander он въехал в Daewoo, которую затем отбросило в автоцистерну Volvo. Ранены два человека.

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