На путепроводе Тюмень-Криводаново из-за аварии на линии электропередачи выключилось освещение

16:56 15 декабря 2023
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В результате аварии на кабельной линии, принадлежащей АО "Россети", не работает освещение путепровода Тюмень - Криводаново. Специалисты АО "Россети Тюмень" оперативно выехали на место аварии для выяснения места и причин повреждения кабельной линии. После устранения аварии освещение будет восстановлено. 

В связи с интенсивностью движения транспортных средств по указанному участку обращаем внимание водителей на соблюдение правил дорожного движения.

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