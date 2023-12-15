На путепроводе Тюмень-Криводаново из-за аварии на линии электропередачи выключилось освещение

В результате аварии на кабельной линии, принадлежащей АО "Россети", не работает освещение путепровода Тюмень - Криводаново. Специалисты АО "Россети Тюмень" оперативно выехали на место аварии для выяснения места и причин повреждения кабельной линии. После устранения аварии освещение будет восстановлено.

В связи с интенсивностью движения транспортных средств по указанному участку обращаем внимание водителей на соблюдение правил дорожного движения.