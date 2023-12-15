Суд помог жителю Тюменской области взыскать с мошенника украденные деньги

Абатский райсуд рассмотрел гражданское дело по иску Виктора к Олегу (имена и фамилии изменены) о неосновательном обогащении и взыскал с отвечтика 395 тысяч рублей, переведенных на его счет в 2020 году, 71 тысячу в качестве процентов за пользование чужими деньгами и около 53 тысяч рублей расходов на оплату услуг представителя.

Из искового заявления следовало, что 25 июля 2020 года Виктор перевел 395 тысяч рублей через Тинькофф Банк после звонка неизвестного, который сообщил, что его счет взломали и дал номер карты, котрая якобы тоже принадлежала истцу. Как только мужчина понял, что его обманули, он обратился в ближайший филиал Сбера, но представители банка не предоставили сведения, сославшись на тайну персональных данных, банковскую тайну. Тогда Виктор обратился в Бутырский районный суд города Москвы к ПАО "Сбербанк России" и АО "Тинькофф Банк" с исковыми требованиями о взыскании неосновательного обогащения. В рамках гражданского дела судом были истребованы сведения о получателе денежных средств – Олег И., в связи с чем в удовлетворении требований к банкам было отказано.

С ответчиком истец не знаком, никогда не видел. Просил суд взыскать с ответчика украденную сумму, проценты за пользование деньгами, компенсацию морального вреда и оплату юриста. В судебное заседание стороны не явились. Суд, учитывая все обстоятельства дела, иск удовлетворен частично. зал.