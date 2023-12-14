Двое детей и взрослый пешеход пострадали в Тобольске

Три человека, в том числе двое детей-пешеходов пострадали в среду в дорожных авариях в Тобольске.

Около 14 часов в жилой зоне в 8-м микрорайоне автомобилем "Лада Гранта" сбит 13-летний подросток. Мальчик возвращался из школы домой. Школьник получил травмы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют, почему 35-летний водитель "Лады" не смог избежать наезда на ребёнка.

В пятом часу в 4-м микрорайоне на парковке у поликлиники, предварительно, при запуске произошло самопроизвольное движение автомобиля "Нива". В результате "Нива" столкнулась с автомобилем "Тойота", после чего сбила 35-летнюю женщину- пешехода с 1,5-годовалой дочерью на руках. Мама и ребёнок получили травмы.

Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий выясняются.