Многодетную мать в Тюменской области лишили прав на детей и обязали платить алименты их отцу

Казанский районный суд лишил Алёну А. родительских прав в отношении четверых несовершеннолетних детей и взыскал с неё алименты на их содержание, с иском в суд обратился ее бывший супруг, сообщает объединенная пресс-служба судов ТО.

Из материалов дела следует, что женщина пьянствует, состоит на учете у врача-нарколога, "детские" соцвыплаты тратит на свои нужды, в том числе на алкоголь. Неоднократно лечилась от зависимости, но в 2023 году это не дало положительных результатов. Отмечается, что она подолгу не бывает дома, самоустранилась от воспитания и содержания детей, не заботится об их здоровье, нравственном, физическом, духовном развитии и обучении. На заседание суда она тоже н явилась.

Сын Алёны в судебном заседании подтвердил перечисленные факты и заявил, что хочет жить с отцом, который о них заботится.

С ответчиком проводилась профилактическая, коррекционная, разъяснительная работа, но безрезультатно. Сектор по опеке, попечительству и охране прав детства Казанского района дал заключение о том, что лишение родительских прав Алёны А. целесообразно и отвечает правам и законным интересам несовершеннолетних детей.