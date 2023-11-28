Задержан избивший соседа до смерти тюменец. Ему грозит до 15 лет

36-летний ранее судимый житель Тюмени задержан за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Уголовное дело открыто следственным отделом по Ленинскому округа Тюмень следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По данным следствия, 25 ноября 2023 года группа из четырех человек употребляла алкоголь в комнате общежития, находившегося на улице Республики в городе Тюмени. В процессе распития алкоголя между обвиняемым и потерпевшим, которому было 43 года, возникла ссора из-за незначительного повода. В результате личной неприязни фигурант вышел со своим знакомым в коридор, где нанес ему множественные удары по голове и телу. После некоторого времени мужчина скончался от полученных травм.

Обвиняемый был задержан в кратчайшие сроки и ему было предъявлено обвинение. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит до 15

В настоящее время проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы.

Фото следственного комитета РФ по Тюменской области