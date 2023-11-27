Мошенники за неделю получили от тюменцев более 26 млн рублей

Интернет-мошенники за прошлую неделю обобрали более чем на 26 млн рублей 69 жителей Тюменской области, больше всех пострадала желавшая заработать на виртуальной торговой бирже дама из Тюмени, за месяц самостоятельно перечислившая на неизвестные счета мошенников 5,3 млн рублей, сообщает облпрокуратура.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Отмечается, что пострадавшие от рук телефонных мошенников граждане имеют право на предъявление требования о возмещении неосновательного обогащения к лицу, на банковский счет которого поступили похищенные деньги.