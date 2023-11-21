Администрация Тюмени из-за пожара в маршрутке потребовала усилить предрейсовые осмотры автобусов

Маршрутный автобус "Луидор 2250DS" 20 ноября загорелся на улице Орджоникидзе из-за замыкания электропроводки в моторном отсеке. В результате происшествия никто не пострадал. Водитель и пассажиры транспортного средства за медицинской помощью не обращались.

В администрации города отметили, что автобус 2020 года выпуска и по словам компании, до этого никаких нареканий в отношении его работы не возникало. Водитель действовал в соответствии с инструкцией - вывел пассажиров на безопасное расстояние, вызвал МЧС, пытался сам ликвидировать пожар.

"В связи с произошедшим инцидентом до перевозчиков еще раз доведена информация о необходимости усиления контроля за проведением предрейсовых мероприятий, качественным и своевременным техническим осмотром транспортных средств", - сообщил заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Денис Квитко.