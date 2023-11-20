Уголовное дело возбудили в Тюменской области в связи с гибелью трех детей при пожаре

В Ялуторовске при пожаре в деревянной двухэтаже 19 ноября погибли три мальчика в возрасте 8, 11 и 15 лет, еще двое детей из этой же квартиры 2019 и 2015 г.р. вместе с 35-летней матерью госпитализированы, сообщает СУСК по ТО.

"В целях наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств трагедии следственными путем следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Предварительная причина смерти детей - отравление угарным газом", - указано в сообщении ведомства.

Погибшие были обнаружены около 22 часов, руководство следственного управления СКР из Тюмени уже прибыло в Ялуторовск. На месте происшествия работают следователи, криминалисты СУ СК РФ по Тюменской области. Проводятся осмотр и необходимый комплекс следственных действий, допрос очевидцев.

Уголовное дело находится на контроле руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Александра Кублякова.