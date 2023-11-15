Житель Тюменской области задержан по подозрению в госизмене

Скриншот с видеозаписи РУФСБ по ТО

Житель Тюменской области задержан по делу о госизмене. Следствие полагает, что он по заказу украинских спецслужб за плату собирал и передавал информацию о военных объектах, расположенных на территории региона, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ, максимальная мера накзания по статье - пожизненное лишение свободы.