Житель Тюменской области задержан по подозрению в госизмене

16:07 15 ноября 2023
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Скриншот с видеозаписи РУФСБ по ТО

Житель Тюменской области задержан по делу о госизмене. Следствие полагает, что он по заказу украинских спецслужб за плату собирал и передавал информацию о военных объектах, расположенных на территории региона, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ по Тюменской области. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ, максимальная мера накзания по статье - пожизненное лишение свободы. 

Теги: военные , уголовное дело , ФСБ , шпион
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