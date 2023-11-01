Глава СКР поручил тюменским следователям выяснить, как пенсионеры лишились своей квартиры

В СМИ размещена публикация о том, что в Тюмени пожилую пару выселили из собственной квартиры. По словам пенсионеров, их родная дочь переоформила квартиру на себя, пока они проходили лечение в медучреждении. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Тюменской области Александру Бессмельцеву представить доклад по ситуации, сообщила пресс-служба СК РФ.
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