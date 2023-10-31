Двух тюменок будут судить за попытку сбыть около 70 г наркотитов

17:00 31 октября 2023
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Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37 и 43-летних жительниц Тюмени, они обвиняются в  покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

 По версии следствия, в октябре 2022 года одна из обвиняемых, являясь наркозависимой, в интернете списалась с неустановленным лицом и стала закладчицей, а в феврале 2023 года "к делу" привлекла подругу. От подельника женщины получали крупные партии наркотиков и через тайники сбывали в городе. В мае женщин задержали, когда из Свердловской области везли в машине очередную партию наркоты.  В ходе следствия из незаконного оборота изъято наркотическое средство, содержащее ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и героин (диацетилморфин) общей массой более 69 граммов.

 Одна из женщин заключена под стражу, вторая – находится под домашним арестом. Уголовное дело рассмотрит Тюменский районный суд.

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