Двух тюменок будут судить за попытку сбыть около 70 г наркотитов

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37 и 43-летних жительниц Тюмени, они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

По версии следствия, в октябре 2022 года одна из обвиняемых, являясь наркозависимой, в интернете списалась с неустановленным лицом и стала закладчицей, а в феврале 2023 года "к делу" привлекла подругу. От подельника женщины получали крупные партии наркотиков и через тайники сбывали в городе. В мае женщин задержали, когда из Свердловской области везли в машине очередную партию наркоты. В ходе следствия из незаконного оборота изъято наркотическое средство, содержащее ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и героин (диацетилморфин) общей массой более 69 граммов.

Одна из женщин заключена под стражу, вторая – находится под домашним арестом. Уголовное дело рассмотрит Тюменский районный суд.