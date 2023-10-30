Тюменская ГИБДД из-за снегопада усилила контроль за федеральными трассами

Госавтоинспекция Тюменской области сегодня усилила контроль на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. От Тюмени до Уватского района будут нести служб 20 нарядов ДПС, сообщает пресс-слэуба ведомства.

Кроме того, на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск скоростной режим в Тюменской, Ярковском, Тобольском и Уватском районах контролируют 7 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и 3 стационарных комплекса, расположенных в Тюменском, Ярковском и Тобольском районах.

В этом году на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск произошло 127 ДТП, в них погибли 43 человека, 189 человек ранены - цифры больше, чем за этот период прошлого года, отмечают в ГИБДД.