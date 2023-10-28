В Тюмени возбудили дело по ДТП, в котором мальчик-пешеход получил тяжелую травму

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БМВ днем сбил 9-летнего мальчика на регулируемом пешеходном переходе в районе дома № 43 на Московском тракте в Тюмени, ребенок получил тяжелую травму.

В ГИБДД по предварительным данным сообщили, что пострадавший переходил улицу на красный сигнал светофора, обстоятельства ДТП выясняются. Позже появилась информация о возбуждении уголовного дела.

"Специализированным Следственным отделом по расследованию ДТП Следственного управления УМВД России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП. Будет назначена автотехническая экспертиза и судебно-медицинская экспертиза по тяжести травм, полученных ребенком", - сообщает пресс-слжуба ведомства.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ - нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.