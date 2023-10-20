Тюменские таможенники задержали женщину с 6 кг запрещенных бадов

14:00 20 октября 2023
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Тюменские таможенники обнаружили 6 кг БАДов с сибутрамином в посылке из Казахстана. В момент получения почтового отправления задержана 43-летняя жительница Сургута. 

Всего таможенники изъяли 76 блистерных упаковок или 2600 таблеток. Экспертиза подтвердила наличие в них сильнодействующего вещества, запрещенного к перемещению через границу РФ.

Возбуждено уголовное дело. Наказание предусматривает до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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