Тюменские таможенники задержали женщину с 6 кг запрещенных бадов

Тюменские таможенники обнаружили 6 кг БАДов с сибутрамином в посылке из Казахстана. В момент получения почтового отправления задержана 43-летняя жительница Сургута.

Всего таможенники изъяли 76 блистерных упаковок или 2600 таблеток. Экспертиза подтвердила наличие в них сильнодействующего вещества, запрещенного к перемещению через границу РФ.

Возбуждено уголовное дело. Наказание предусматривает до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.