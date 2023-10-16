Три человека погибли в кроссовере при столкновении с фурой в Тобольском районе

Водитель и двое пассажиров-омичей погибли ночью 16 октября на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе.

"В третьем часу утра на трассе столкнулись "Ниссан Ноут" и большегруз "Вольво", предварительно, "Ниссан" выехал на встречную полосу. Затем в большегруз въехала еще одна фура. В аварии погибли 26-летний водитель "Ниссана" и двое пассажиров иномарки 50-ти и 54-х лет, жители Омской области. Обстоятельства ДТП выясняются" - собщили в ГИБДД ТО.