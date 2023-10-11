Суд взыскал с компании Югры 2 млн рублей в пользу детей погибшего в ДТП мужчины

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению Натальи Щ. в интересах несовершеннолетних детей к АО "Югорский лесопромышленный холдинг" о компенсации морального вреда, взыскании расходов на погребение.

Устновлено, что 11 декабря 2021 года муж истца погиб в ДТП. Виновником ДТП признан водитель служебной машины-автопоезда SMN Сортиментовоз (VOLVO) состоявший в трудовых отношениях с ответчиком.

Суд взыскал с АО "Югорский лесопромышленный холдинг" в пользу двоих детей компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей каждому. В пользу Натальи Щ. расходы на погребение в размере 41 400 рублей, а также в бюджет муниципального образования Городской округ г. Тюмень государственную пошлину в размере 1 742 рублей.