В Тюмени выявили пять самых аварийных перекрестков

Пять самых аварийных перекрестков выявили в Тюмени, на двух из них уже изменили организацию дорожного движения.

"Мониторинг проводится постоянно. Если вдруг образовываются такие места, то сразу же вместе с представителем дорожных служб разрабатываем мероприятия, если возможно, оперативно производим инженерные изменения, изменения в организации дорожного движения", - сообщил начальник отделения дорожного надзора УГИБДД по Тюменской области Максим Зайцев.

Самым аварийным стало пересечение Тобольского тракта и улицы Ушакова. Здесь произошло шесть дорожных аварий, в которых ранено 12 человек. В пяти случаях водители нарушили очередность проезда на перекрёстке, регулируемые светофором. Меры безопасности на перекрёстке уже приняты. "Запрещен левый поворот при движении в сторону города со стороны федеральной трассы, выполнены работы по устройству шумовых полос, дополнительно выполнены работы по изменению режима работы светофорного объекта", - рассказал начальник отдела организации дорожного движения и безопасности дорожного движения администрации Тюмени Антон Иванькович.

На перекрёстке улиц Щербакова и Газовиков в ДТП пострадали 10 тюменцев, в четырёх случаях водители нарушили очередность проезда перекрёстка, в одном - правила перестроения. На данный момент на перекрестке сделаны шумовые полосы, максимальная скорость движения ограничена до 40 км/ч, до конца октября планируется установить комплекс фото-, видеофиксации. Изменен режим работы светофоров - организована задержка для встречного направления для того, чтобы исключить столкновение при совершении манёвров.

В ГИБДД отмечают, что главные причины дорожной аварийности - человеческий фактор: просто нужно быть осторожнее и внимательнее.