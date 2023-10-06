В тюменском аэропорту с рейса в Анталию сняли пьяную пару

12:00 06 октября 2023
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Транспортная полиция 5 октября в аэропорту "Рощино" сняла с борта самолета сообщением "Тюмень - Анталия" 51-летнего мужчину и 49-летнюю женщину из-за признаков алкогольного опьянения, наряд в самолет вызвал командир воздушного судна. 

Помимо этого, несостоявшиеся туристы за пьяный вид в обещственных местах должны выплалить по 500 рублей - их привлекли к административной ответственности, сообщает Тюменский ЛО МВД России на транспорте.

 

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