В тюменском аэропорту с рейса в Анталию сняли пьяную пару

Транспортная полиция 5 октября в аэропорту "Рощино" сняла с борта самолета сообщением "Тюмень - Анталия" 51-летнего мужчину и 49-летнюю женщину из-за признаков алкогольного опьянения, наряд в самолет вызвал командир воздушного судна.

Помимо этого, несостоявшиеся туристы за пьяный вид в обещственных местах должны выплалить по 500 рублей - их привлекли к административной ответственности, сообщает Тюменский ЛО МВД России на транспорте.