В Тюменской области заведут несколько уголовных дел на черных лесорубов

В сентябре государственные лесные инспекторы выявили 12 незаконных рубок в семи лесничествах, материалы по всем фактам переданы в полицию для возбуждения уголовных дел и привлечения к ответственности виновных, сообщает деплеса в ТО.

Больше всего случаев зафиксировано в Казанском лесничестве – 3 незаконные рубки, по 2 случая – в Ишимском, Тобольском и Нижнетавдинском лесничествах и по 1 случаю в Исетском, Уватском и Ялуторовском.

Общий объём незаконно заготовленной древесины в сентябре составил более 1 314 кубометров, сумма причиненного лесам ущерба - свыше 8 млн рублей.

Нарушителям грозит штраф до 3 млн рублей, либо принудительные работы сроком до 5 лет со штрафом в 300-500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 7 лет со штрафом в300-500 тысяч рублей. Виновные также будут обязаны добровольно или принудительно возместить сумму ущерба, причиненного лесному фонду.