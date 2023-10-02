Более ста техногенных пожаров произошло в Тюменской области в последнюю неделю сентября

С 22 сентября по 2 октября в Тюменской области зарегистрировано 103 техногенных пожара, собщает региональное ГУ МЧС.
Восемь человек спасено. К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 69 раз. Тридцать восемь раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.
Один из пожаров произошел 1 октября в одиннадцатом часу ночи в селе Минино Исетского района, один человек погиб, по предварительной версии, причиной пожара явилась не потушенная сигарета. Крупный пожар после взрыва газа произошел в Тобольске - 300 человек эвакуироаны, трое пострадавших госпитализированы. Ведестя покурорская проверка и начато расследование уголовного дела.
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