Три человека доставлены в больницу Тобольска с пожара в многоквартирном доме

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Трех пострадавших доставили в приемное отделение Областной больницы №3 Тобольска

Вызов поступил в 21:21, через пятьм инут бригады скорой медицинской помощи были на месте.

"После осмотра и оказания помощи 3 пациентов доставили в приемное отделение Областной больницы №3, в настоящее время их обследует мультидисциплинарная бригада медиков. На месте происшествия осуществляется дежурство медицинскими работниками", - сообщили в Департаменте здравоохранения Тюменской области.

В ГУ МЧС ранее также указывалось, что из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено два человека.