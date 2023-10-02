Три человека доставлены в больницу Тобольска с пожара в многоквартирном доме

Трех пострадавших доставили в приемное отделение Областной больницы №3 Тобольска
Вызов поступил в 21:21, через пятьм инут бригады скорой медицинской помощи были на месте.
"После осмотра и оказания помощи 3 пациентов доставили в приемное отделение Областной больницы №3, в настоящее время их обследует мультидисциплинарная бригада медиков. На месте происшествия осуществляется дежурство медицинскими работниками", - сообщили в Департаменте здравоохранения Тюменской области.
В ГУ МЧС ранее также указывалось, что из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено два человека.
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