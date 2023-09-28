Дом на Геологоразведчиков, где ночью произошел хлопок газа, признан зоной вероятной ЧС

Глава города Руслан Кухарук провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, поводом для которого стала ситуация, произошедшая ночью в доме по улице Геологоразведчиков, 34. По итогам заседания дом признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации.

Хлопок газа произошел в квартире № 74 пятиэтажного 8-подъездного дома 1971 года постройки. Ориентировочно в нем проживает 248 человек. Сейчас дом отключен от всех ресурсов. Ограничен доступ людей в квартиры. Охрану общественного порядка обеспечивает УМВД.

Ночью эвакуировано 204 человека, в том числе 39 детей. 68 человек заселились в гостиницы, которые предложила администрация города Тюмени. Остальные у родственников.

Управа Ленинского административного округа в ближайшие часы установит ограждение зоны вероятной чрезвычайной ситуации.

Обслуживающая организация ЖСК-17 организует проведение обследования строительных конструкций многоквартирного дома на предмет соблюдения требований безопасности и представит соответствующее заключение в комиссию. Для обследования также будет привлечена специализированная организация, она определит квартиры, в которых возможно безопасное пребывание людей. На данный момент доступ жителей в подъезды № 5 и № 6 полностью перекрыт.

Также ЖСК-17 сегодня предстоит принять срочные меры по восстановлению теплового контура и инженерных сетей, подготовить план мероприятий по восстановлению общего имущества многоквартирного дома.

В 18:00 пройдет собрание с жильцами многоквартирного дома в школе № 17 по адресу: город Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 39. По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 45-15-20.