Тобольский детсад обязали выплатить родне погибшей воспитанницы 4,5 млн рублей

Детсад Тобольского района, где в сентябре 2022 года после утренней прогулки нашли в домике мертвой двухлетнюю воспитанницу, выплатит родне погибшей 4,5 млн рублей компенсации морального вреда, сообщает облпрокуратура.

Тобольский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску родственников девочки, погибшей в детском саду, о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсации морального вреда в пользу родственников на общую сумму 4,5 млн рублей.

Воспитатель, по чьему недогляду погиб ребенок, в феврале этого года решением суда была ограничена в свободе на год и на два года лишена права работать по специальности.