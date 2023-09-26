Тобольский детсад обязали выплатить родне погибшей воспитанницы 4,5 млн рублей

14:34 26 сентября 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
newsprom.ru

Детсад Тобольского района, где в сентябре 2022 года после утренней прогулки нашли в домике мертвой двухлетнюю воспитанницу, выплатит родне погибшей 4,5 млн рублей компенсации морального вреда, сообщает облпрокуратура. 

Тобольский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску родственников девочки, погибшей в детском саду, о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсации морального вреда в пользу родственников на общую сумму 4,5 млн рублей.

Воспитатель, по чьему недогляду погиб ребенок, в феврале этого года решением суда была ограничена в свободе на год и на два года лишена права работать по специальности. 

Теги: дети , детсады , прокуратура , суд , Тобольский район
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2023