В центре Тюмени ночью произошел пожар

Пожар возник в нежилом здании по адрунесу: улица Республики, 33, около полуночи его удалось ликвидировать.

"20 сентября 2023 года в 23:23

поступило сообщение о возгорании в нежилом здании по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 33. На ликвидации очага возгорания от МЧС России были задействованы 6 ед.техники и 20 человек личного состава", - сообщили в пресс_службе ГУ МЧС,

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.