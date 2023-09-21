В центре Тюмени ночью произошел пожар

Пожар возник в нежилом здании по адрунесу: улица Республики, 33, около полуночи его удалось ликвидировать.
"20 сентября 2023 года в 23:23
поступило сообщение о возгорании в нежилом здании по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 33. На ликвидации очага возгорания от МЧС России были задействованы 6 ед.техники и 20 человек личного состава", - сообщили в пресс_службе ГУ МЧС,
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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