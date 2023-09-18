Три человека погибли при пожаре в одном из многоквартирников Ноябрьска

Крупный пожар в многоквартирном жилом доме Ноябрьска (ЯНАО) унес жизни трех человек, в том числе двух детей, сообщает МЧС РФ.

Из горящего дома огнеборцы эвакуировали 45 человек, из них 10 детей. Всего в тушении принимали участие 111 человек личного состава и 10 единиц спецтехники МЧС России.

"На момент прибытия огнеборцев наблюдалось горение по всей кровле. Силы пожарных были брошены на поиски возможных пострадавших и очага пожара. Пожар ликвидирован на площади 672 кв. метров. Ведётся разбор повреждённых конструкций. В ходе тушения обнаружены трое погибших, из них двое детей 2017 и 2020 годов рождения", - отмечается в сообщении.