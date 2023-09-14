В Тюмени из-за пьяного водителя столкнулись 4 автомобиля и образовалась пробка

На участке окружной дороги Тюмени от улицы Ямской до деревни Метелево из-за массового ДТП затруднено движение.
По данным ГИБДД, столкнулись четыре автомобиля, предварительно, аварию спровоцировал пьяный водитель. Пострадали два человека: водитель и пассажир одного из авто.
Автоинспекторы регулируют движение. Здесь работают 2 наряда ДПС. Для освобождения проезжей части вызваны эвакуаторы.
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