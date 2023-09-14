На трассе Курган-Тюмень в ДТП погибли два ставропольца

11:26 14 сентября 2023
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Утром 14 сентября  на 143-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень в Исетском районе Тюменской области столкнулись BMW и большегруз. Оба автомобиля загорелись. 

По предварительным данным, в ДТП погибли двое жителей города Новопавловска Ставропольского края, они ехали в BMW из Тюмени в Ставропольский край. Обоим погибшим около 30-ти лет.

Очевидцами трагедии стали пассажиры автомобиля, который ехал с ними в паре. Они сообщили, что неожиданно иномарку закрутило по дороге, возможно, лопнуло колесо. Машину выбросило на встречную полосу, где двигалась фура. От удара автомобиль BMW разорвало на две части. Водитель и пассажир сгорели. Водителя большегруза выбросило из кабины на обочину. Его доставили в больницу для оказания помощи. Марку сгоревшей фуры пока уточнить невозможно.

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