Экс-кандидат в думу Тюмени заработал на муниципальных контрактах более миллиарда рублей

Обвиняемый в мошенничестве экс-кандидат в депутаты гордумы Тюмени Манукян с 2017 года фигурант заработал на муниципальных контрактах более миллиарда рублей и теперь начал возвращать деньги обратно в бюджет, пишет телеграм-канал "Погоны и галстуки".

"В распоряжение "ПиГ" попала платежка, в которой указано, что фирма Рудика Манукяна "УралСтрой" отправила департаменту дорожной инфраструктуры Тюмени более 9 миллионов рублей. По данным "Погон", это возможная сумма претензий в рамках уголовного дела", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что "с 2017 года Манукян заработал на муниципальных контрактах более миллиарда рублей. Большинство контрактов заключены с департаментом дорожной инфраструктуры, управами Ленинского и Калининского округов. В перечень работ входит строительство дорог, благоустройство дворовых территорий и скверов".

Ранее кандидат от "Новых людей" в гордуму Манукян заявил, что снимается с выборов по болезни. Через несколько дней появилось сообщение о том, что его взяли под стражу и обвиняют по статье 159, ч.4 "Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере". По данным "ПиГ", его подозревают в мошенничестве при строительстве дорог по муниципальным контрактам. Со ссылкой на источник в силовых структурах канал пишет, что задержанный завышал объемы проведенных работ по ремонту дорог.