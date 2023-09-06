Прокуратура решила разобраться в причинах обрушения балкона в Ялуторовске

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту обрушения балкона в одном из жилых домов Ялуторовска.

"Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил Ялуторовскому межрайонному прокурору провести по данному факту проверку, в ходе которой установить обстоятельства и причины произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В сети пишут, что балкон на улице Скворцова-Степанова рухнул во время ремонта на четвертом этаже. К счастью, никто не пострадал.