Прокуратура решила разобраться в причинах обрушения балкона в Ялуторовске

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту обрушения балкона в одном из жилых домов Ялуторовска.
"Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил Ялуторовскому межрайонному прокурору провести по данному факту проверку, в ходе которой установить обстоятельства и причины произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
В сети пишут, что балкон на улице Скворцова-Степанова рухнул во время ремонта на четвертом этаже. К счастью, никто не пострадал.
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