Тюменец начал курить прямо в полете из-за скандалистки-жены

В аэропорту Тюмени транспортные полицейские привлекли к ответственности 29-летнего авиапассажира, курившего на борту самолета, сообщает уральская транспортная покуратура.

Инцидент произошел рано утром 6 сентября на борту самолета, летевшего из Сочи в Тюмень. Мужчина курил в туалетной комнате и игнорировал требования бортпроводников прекратить противоправные действия. Поднявшемуся на борт наряду ППСП мужчина пояснил, что на противоправный поступок его подтолкнула ссора с супругой во время полета. Желая успокоить нервы, гражданин прошел в уборную, где закурил сигарету.

Тюменца доставили в ЛОП, где составили протоколы. По факту нарушения установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах ему назначили штраф на сумму 500 рублей.

Решение об ответственности за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна будет принято Управлением государственного авиационного надзора, куда были направлены административные материалы.