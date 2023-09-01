Прокуратура заставила сделать бесплатной парковку в Тюмени

Жители Тюмени пожаловались в облпрокуратуру на ограничение бесплатной парковки вблизи торгового центра "Пригородный", при проверке выяснилось, что предприниматель действовал незаконно.

"Проверкой установлено, что предприниматель, не имея правоустанавливающих документов, установил с юго-восточной части торгового центра "Пригородный" ограждающие устройства парковки на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности", - отмечается в сообщении пресс-службы облпрокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями земельного законодательства прокуратура Тюмени внесла в адрес главы города представление. Предприниматель привлечен к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка).

В результате прокурорского вмешательства незаконно установленные ограждающие устройства демонтированы.