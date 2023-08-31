Более 23,5 млн рублей заработали мошенники за неделю на доверчивых тюменцах

17:00 31 августа 2023
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С 21 по 27 августа 2023 года от рук телефонных и интернет- мошенников пострадали 62 жителя Тюменской области, общая сумма похищенных денежных средств превысила 23,5 млн рублей, сообщает облпрокуратура. 

Наибольшая сумма похищенного составила 1,9 млн рублей: горе-"инвесторша" из Тюмени ради получения прибыли на виртуальной торговой бирже, осуществляющей нелегальную финансовую деятельность по привлечению денежных средств граждан, самостоятельно перечислила их на неизвестные банковские счета, указанные мошенником.

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