Жительница Тюмени отсудила у ПАТП 600 тысяч рублей за сломанное в автобусе плечо

Калининский районный суд Тюмени взыскал с Тюменского ПАТП-1 в пользу жительницы Тюмени 600 тысяч рублей компенсации морального вреда и оштрафовал автопредприятие на 300 тысяч рублей в доход государства, причиной иска стала сломанная при падении в автобусе плечевая кость.

Как пояснили в суде, 17 января 2023 года на остановке "Универмаг" по улице Мира Любовь вошла в автобус 39-го маршрута и оперлась об поручень, чтобы передать контролеру транспортную карту. В это время водитель начал движение, но потом резко затормозил. Пассажирка потеряла равновесие и обрушилась на пол передней части автобуса. Однако несмотря на ее падение, водитель продолжил движение и проехал несколько остановок. В результате пассажирка получила перелом правой плечевой кости, что расценивается как причинение тяжкого вреда здоровью. Ее госпитализировали и на вторые сутки в ходе операции в правую плечевую кость установили титановую пластину.

После операционного наркоза у женщины четыре недели продолжались головокружения и тошнота. Она не могла нормально принимать пищу и передвигаться. Пальцы правой руки перестали сгибаться, и ее стал одолевать страх перед поездками в автобусе. В связи с увечьем ей пришлось отказаться от своего увлечения вязанием и огородничеством. Свои страдания женщина оценила в 2 млн рублей. Суд, изучив все обстоятельства, частично удовлетворил исковые требования потерпевшей.