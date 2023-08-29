Жителей Тобольского района арестовали за вылов 400 кг осетра и стерляди

Тобольский райсуд арестовал двух человек и одну отправил под домашний арест за незаконный вылов осетра и стерляди. Причиненный Российской Федерации ущерб оценивается в 60 млн рублей.

Из представленных суду материалов следует, что Нина М.,1983 года рождения, Фанзия М., 1958 года рождения, Газис Н., 1979 года рождения, по предварительному сговору занимались незаконной добычей особо ценных видов водных биологических ресурсов на реке Иртыш вблизи деревни Нижние Аремзяны Тобольского района. Рыбачили в весенне-летний период 2023 года и незаконно выловили для последующей реализации 139 особей сибирского осетра и 1390 особей стерляди (более 400 кг).

Постановлениями Тобольского районного суда Нине М. и Газису Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 16 октября 2023 года, Фанзие М. – домашний арест по 16 октября 2023 года.