Преподавателя тюменского вуза оштрафовали на 600 тысяч рублей за взятку

Старший преподаватель кафедры Государственного аграрного университета Северного Зауралья должен выплатить 600 тысяч рублей штрафа по уголовному делу о получении взятки - Тюменский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры Калининского городского округа.
"В суде установлено, что мужчина получил от студентов взятку в размере 94 тыс. рублей за внесение ложных сведений о прохождении ими промежуточной аттестации. Суд признал ничтожной сделку по получению ответчиком указанной суммы, поскольку она противоречит основам нравственности и правопорядка, и взыскал с него в доход государства денежные средства, полученные в качестве взятки", - сообщает облпрокуратура.
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