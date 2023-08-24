Захватившего магазин в Тюмени приговорили к 9 годам тюрьмы

В Екатеринбурге вынесен приговор жителю города Тюмени, признанному виновным в захвате, удержании заложников и грабеже.

Следствием и судом установлено, что ночью 10 марта 2023 года около 34-летний осужденный, находясь в магазине, расположенном по улице Александра Протозанова, без конкретных намерений вооружился ножом с витрины и захватил в заложники троих сотрудников магазина, двоих из которых удалось оперативно освободить. Третий заложник был освобожден уже в ходе проведения спецоперации при силовой поддержке оперативных сотрудников силовых ведомств региона.

Следователем СК проведён значительный объем следственных и процессуальных действий, допрошено более 20 лиц.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать первые 3 года осужденный будет в тюрьме, остальные 6 лет – в исправительной колонии строгого режима", - сообщает СУ СК по Тюменской области.