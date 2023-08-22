Из-за пьяного водителя 4 человека пострадали в ДТП в Ярковском районе

11:20 22 августа 2023
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Ночное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека, произошло в Ярковском районе.

По предварительной информации, во втором часу ночи на улице Центральной в селе Новоалександровка водитель "ВАЗ-2105" не справился с управлением, допустил съезд автомобиля в кювет с последующим наездом на опору мостика.

Не имеющий права управления, 30-летний водитель автомобиля находился в состоянии опьянения, показания алкотестера составили 0.87 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира: женщины 20, 24, 27 лет и 24-летний мужчина.

Теги: ДТП
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