В тобольском лесничестве поймали черных лесорубов

Черные лесорубы уничтожили 7 сибирских кедров в Тобольском лесничестве. Незаконную рубку ценной породы деревьев обнаружил участковый лесничий Тольского лесничества ГКУ ТО "Тюменьлес" по сообщению лесника Тобольского филиала ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" во время патрулирования лесов.

Общий объем незаконно заготовленной древесины составил более 15 кубометров, нанесенный лесам ущерб специалисты оценили в более, чем 535 000 рублей.

По факту незаконной рубки составлен акт о лесонарушении. Материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по ст. 260 УК РФ.