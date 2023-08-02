Тюменец на фиктивной продаже срубов и шпал заработал 240 тыс рублей и новый срок

Неоднократно судимый за мошенничество 57- летний житель Тюменской области обманул более чем на 240 тысяч рублей пятерых земляков.

Мужчина размещал фиктивные интернет-объявления о продаже срубов и железнодорожных шпал, покупатели переводили ему на карту предоплату, после чего "продавец" исчезал. Попался мошенник после того, как вызвался по объявлению построить баню. Он разобрал старый сруб, заказчица перевела ему более 60 тысяч рублей предоплаты, и он перестал отвечать на звонки. В итоге афериста нашли и задержали по месту проживания. По каждому факту следствием МО МВД России "Голышмановский" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Фигурант заключён под стражу.