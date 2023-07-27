Суд обязал администрацию Ярковского района выдать многодетной семье участок получше

Ярковский районный суд по иску прокурора обязал администрацию Ярковского района предоставить многодетной семье пригодный для индивидуального жилищного строительства земельный участок, предоставленный ранее участок признан непригодным для этих целей.

Проверкой было установлено, что власти выделили семье участок земли в зоне подтоплений и затоплений, что приводит к невозможности использования данного участка по назначению из-за ограничения на индивидуальное жилищное строительство, при этом мероприятия по инженерной защите земельного участка от затопления и подтопления муниципалитет не произвел.

"Суд, учитывая все обстоятельства дела, частично удовлетворил иск прокурора. Обязал Администрацию Ярковского муниципального района, департамент имущественных отношений Тюменской области устранить нарушение права путем бесплатного (в том числе первоочередного) предоставления земельного участка, либо, с согласия последних, взамен предоставления семье земельного участка в собственность бесплатно в целях обеспечения жилыми помещениями, предоставить социальную выплату", - сообщает объединённая пресс-служба судов ТО.