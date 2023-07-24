В Ярковском районе из-за столкновения грузовиков ограничено движение по федеральной трассе

На 11-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе, где столкнулись грузовики, частично ограничено движение, сообщает ГИБДД ТО.

Большегруз "Фрейтлайнер" въехал в заднюю часть грузовика "ДАФ". Предварительно, 48-летний водитель уснул за рулем. Он травмирован, доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Движение ограничено в сторону Тюмени, проезд транспорта осуществляется по одной полосе. Проводятся работы по очистке проезжей части федеральной трассы от высыпавшегося гравия и разлившегося топлива.