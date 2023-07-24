В Ярковском районе из-за столкновения грузовиков ограничено движение по федеральной трассе

17:39 24 июля 2023
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 На 11-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе, где  столкнулись грузовики, частично ограничено движение, сообщает ГИБДД ТО.

Большегруз "Фрейтлайнер" въехал в заднюю часть грузовика "ДАФ". Предварительно, 48-летний водитель уснул за рулем. Он травмирован, доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Движение ограничено в сторону Тюмени, проезд транспорта осуществляется по одной полосе. Проводятся работы по очистке проезжей части федеральной трассы от высыпавшегося гравия и разлившегося топлива.

 

Теги: ДТП
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