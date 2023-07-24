Неизвестные во Львове пытались выкрасть останки советского героя Николая Кузнецова

Во Львове неизвестный пытался похитить из могилы останки героя СССР Николая Кузнецова, пишет Brief.

"Кто-то бестолковый пытался украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция. Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим". Мэр Львова Андрей Садовый", - следует из сообщения.

Николай Кузнецов был сотрудником органов безопасности, он входил в разведывательно-диверсионный отряд "Победители", который действовал в 1942-1944 годах на временно оккупированных вермахтом Ровенской и Львовской областей. Погиб разведчик 9 марта 1944-го на Украине.

Николай Кузнецов - знаменитый советский разведчик, в 1942 был направлен в отряд специального назначения вблизи города Ровно. Под именем немецкого офицера разведчик узнавал информацию и передавал её в партизанский отряд, лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии. Погиб в 1944 году в Львовской области, тогда же посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

С Тюменской областью Кузнецова связывает год учебы в Тюменском сельскохозяйственном техникуме (аграрный университет), в который он поступил в 1926 году (в 1927 году перевелся в Талицкий лесной техникум) и у которого в декабре 1967 года был установлен бюст в его честь, а также патриотические проекты, посвященные его памяти.