Погиб военкор РИА Новости, ранее работавший в Тюмени

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле в зоне спецоперации.

Как сообщает РИА Новости, ранения также получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский.

Обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.

Напомним, Ростислав работал в нескольких тюменских и уральских СМИ. Редакция интернет-издания Ньюспром.Ру выражает соболезнования родным и близким журналиста.

По данным Минобороны, 22 июля около 12.00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и РИА "Новости", которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста. Журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.