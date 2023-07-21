Кабаны стали причиной ночного ДТП в Тюменской области

ДТП на 17-м километре Ярково-Ялуторовск произошло в первом часу ночи, причиной аварии стало стадо кабанов выбежавших на проезжую часть, сообщает Противопожарная служба ТО.

Пожарные отдельного поста №133 села Петелино противопожарной службы Тюменской области незамедлительно среагировали - прибыли к месту вызова и отключили АКБ.

Судя по фото, в результате столкновения погибли три детёныша дикого кабана, есть ли пострадавшие в кроссовере Hyundai - не сообщается.