Многодетную тюменку оштрафовали на 200 тысяч за пьяную езду

Тюменский районный суд назначил 200 тысяч рублей штрафа Валерии К. за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде и лишил ее прав на 2 года 11 месяцев, сообщает пресс-служба судов ТО.

У Валерии трое детей, и она пока не работает, так как находящейся в отпуске по уходу за ребенком. В мае 2022 года ее уже наказывали за пьяное вождение, в июне 2023 года она вновь нетрезвой села за руль автомобиля, ее Honda CR-V в одном из населенных пунктов Тюменского района остановил автоинспектор.

В судебном заседании дама с предъявленным обвинением согласилась, смягчающими наказание обстоятельствами стали признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, а также наличие на иждивении троих детей, двое из которых малолетние.