Многодетную тюменку оштрафовали на 200 тысяч за пьяную езду

12:55 17 июля 2023
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Тюменский районный суд назначил 200 тысяч рублей штрафа Валерии К. за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде и лишил ее прав на 2 года 11 месяцев, сообщает пресс-служба судов ТО.

У Валерии трое детей, и она пока не работает, так как  находящейся в отпуске по уходу за ребенком. В мае 2022 года ее уже наказывали за пьяное вождение, в июне 2023 года она  вновь нетрезвой села за руль автомобиля, ее Honda CR-V в одном из населенных пунктов Тюменского района остановил автоинспектор.

В судебном заседании дама с предъявленным обвинением согласилась, смягчающими наказание обстоятельствами стали признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, а также наличие на иждивении троих детей, двое из которых малолетние.

Теги: ГИБДД Тюменской области , суд , штрафы
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