На озере Андреевском, где отдыхающих недавно напугал танк, утонул подросток

11:52 13 июля 2023
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Семнадцатилетний мальчик 12 июля утонул на озере Андреевском, где на днях прокладывающий для военных учений танк напугал отдыхающих на диком пляже купальщиков. 

Всего с начала года в водоемах Тюменской области утонуло 23 человека, в том числе 7 детей, в том числе мужчина и два подростка - за последние четыре дня. Все трагические случаи произошли в местах, не предназначенных для купания, подчеркивают в ГУМЧС ТО.

Теги: водоемы , МЧС , утопленник
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