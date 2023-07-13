На озере Андреевском, где отдыхающих недавно напугал танк, утонул подросток

Семнадцатилетний мальчик 12 июля утонул на озере Андреевском, где на днях прокладывающий для военных учений танк напугал отдыхающих на диком пляже купальщиков.
Всего с начала года в водоемах Тюменской области утонуло 23 человека, в том числе 7 детей, в том числе мужчина и два подростка - за последние четыре дня. Все трагические случаи произошли в местах, не предназначенных для купания, подчеркивают в ГУМЧС ТО.
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