Четыре человека пострадали при ДТП в Тюмени

4 человека, в том числе двое детей пострадали в ДТП На перекрестке улиц Чаркова и Алма-Атинской при столкновении "Шкоды" и "Хонды" пострадали двое взрослых и двое детей.

По данным ГИБДД, столкновение произошло из-за того, что один из водителей проехал перекресток на запрещающий сигнал. Обстоятельства аварии выясняются.

В "Шкоде" ранены двое детей: мальчик 2-х лет и 10-летняя девочка. Мальчик перевозился в автокресле, а девочка с использованием ремня безопасности на переднем сиденье. Водитель привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки детей.