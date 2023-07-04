ФСБ в Тюмени задержала украинского вербовщика

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Сотрудники ФСБ задержали в Тюмени украинского агента, уговаривавшего офицера после прибытия в зону СВО перейти с подразделением на сторону ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

"В городе Тюмени пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации... Пособник задержан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный в качестве аргументов использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооружённые силы России, и обещал связать российских военных с представителями украинских разведывательных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене.