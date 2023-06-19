Пьяная бабушка на машине въехала в дерево в Тобольском районе

14:12 19 июня 2023
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Под Тобольском в СНТ "Садовод" накануне вечером 74-летняя нетрезвая водитель на автомобиле "Датсун" съехала в кювет и врезалась в дерево, вместе с ней в машине ехали ее внуки 12 и 4 лет и их мать. 

По данным ГИБДД ТО, показания алкотестера бабушки-водителя - 0,50 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, ее стаж за рулем 23 года. Предварительно, водитель не выбрала безопасную скорость.

Отмечается, что внуки пострадали, им оказана помощь, госпитализация не потребовалась.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , Тобольский район
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