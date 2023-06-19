Пьяная бабушка на машине въехала в дерево в Тобольском районе

Под Тобольском в СНТ "Садовод" накануне вечером 74-летняя нетрезвая водитель на автомобиле "Датсун" съехала в кювет и врезалась в дерево, вместе с ней в машине ехали ее внуки 12 и 4 лет и их мать.

По данным ГИБДД ТО, показания алкотестера бабушки-водителя - 0,50 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, ее стаж за рулем 23 года. Предварительно, водитель не выбрала безопасную скорость.

Отмечается, что внуки пострадали, им оказана помощь, госпитализация не потребовалась.